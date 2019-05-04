Группа британских ученых на востоке Англии обнаружила кокаин в организмах пресноводных креветок. Специалисты выявили наркотик во время проверки качества речной воды в графстве Саффолк.

Об этом сообщает служба BBC News.

Отмечается, что экологи из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка проанализировали образцы пресноводной фауны пяти рек, которые находятся в разных частях графства. В каждой было сделано по три забора: у истока, в середине русла и возле устья.

Следы кокаина были найдены во всех образцах. Кроме того, в организмах животных нашли и другие запрещенные вещества, такие как кетамин.

Результаты тестов весьма удивили ученых.

"Является ли наличие кокаина в организмах водных обитателей исключительно местной проблемой или же его можно найти и в других водоемах Великобритании, а также за пределами страны, еще предстоит установить", - заявил профессор Университета Саффолка Ник Бери.

"Состояние окружающей среды волнует широкую общественность из-за таких проблем, как изменение климата или загрязнение микрочастицами пластика. Однако необходимо уделять больше внимания и проблеме "невидимого" загрязнения природы в Британии химическими веществами - в том числе и наркотиками", - убежден ученый.

Задачей исследования, результаты которого опубликованы в среду в журнале Environment International, было изучить степень проникновения различных микроскопических загрязнителей в организм пресноводных креветок Gammarus pulex.

Помимо наркотиков, во многих из собранных образцов были также обнаружены следы запрещенных пестицидов и различных лекарственных средств.

Как рассказали эксперты, вещества практически никак не воздействуют на самих креветок. Тем не менее, это не означает, что проблема является несущественной.

"Удивительно, что запрещенные наркотики встречаются в живой природе с настолько завидной регулярностью, - говорит профессор Университетского колледжа Лондона Леон Баррон. - Таких результатов еще можно было бы ожидать в Лондоне и других городах - но никак не в мелких деревенских речках".

"Отдельную проблему представляет собой и присутствие пестицидов, применение которых давным-давно запрещено в Великобритании. Их источник остается неизвестным", - заключает профессор.

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