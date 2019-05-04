Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к своему дебютному поединку в супертяжелом весе с Карлосом Такамом. Украинский боксер показал полное видео тренировки на песке на берегу Днепра, выложенное на его Youtube-канале. На записи зафиксирован весь процесс подготовку, включая принятие криосауны.

Видео: youtube.com

Усик сразится с Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО) 25 мая в Оксон-Хилл (США). Поддержать чемпиона в его новом вызове готова большая армия фанатов бокса из Украины.

Ранее мы сообщали, что Усик показал видео тренировки на берегу озера в Киеве.

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