В России в жутком ДТП погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом передает РИА ФАН.

Страшная автомобильная авария произошла в пятницу, 3 мая по дороге в Краснодар, где должно было пройти выступление артистов. Вместе с юмористами в машине находились попутчики сервиса BlaBlaCar.

Предварительно установлено, что авто выехало на встречную полосу, где и столкнулось с другим автомобилем. Сообщается, что в транспортном средстве был газовый баллон, который после столкновения взорвался.

Всего жертвами автомобильной аварии стали пять человек. Тела еще трех человек пока не опознаны. Еще двое были доставлены в больницу, какие травмы получили пострадавшие, не уточняется.

Денис Маловичко был участником телепроектов на ТНТ — "Сomedy Баттл" и "Не спать". На этих проектах он выступал в составе дуэта "Зашибитлз". Комик также участвовал в таких проектах, как "Битва регионов" и "Первая лига Стэндапа России". У мужчина осталась жена и двое детей.

Фото: ОГИБДД МВД Белореченского района





Денис Маловичко и Елена Зуева

Напомним, что в полиции озвучили шокирующую статистику по ДТП за праздники.

Также в Ивано-Франковской в ДТП погибла патрульная, ее ребенок в реанимации.