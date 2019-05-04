Cтали известны подробности сегодняшней встречи победителя президентских выборов Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Андрея Парубия в здании парламента.

Журналист Ростислав Демчук в Facebook сообщил, что во время беседы, спикер Рады чувствовал себя некомфортно.

"Во время беседы Bолодимир Зеленский также попросил господина Парубия прокомментировать его фразу: "Зеленский - это модернизированная версия Януковича". После этого господину Парубию стало очень некомфортно", – отметил Демчук.

Фото: facebook.com

Напомним, что утрои, 4 мая Зеленский и Парубий встретились в Верховной Раде.

Также новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить народным депутатам проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.

Кроме того, кортеж пока еще действующего президента Петра Порошенко приехал в Верховную Раду, где сегодня, 4 мая, в 15:00 должна состояться встреча спикера парламента Андрея Парубия с лидерами фракций по поводу инаугурации нового главы государства.