Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложит народным депутатам проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", - сказал он журналистам в субботу в Киеве у здания Верховной Рады, куда он прибыл на консультации с руководителями парламентских фракций.

Он добавил, что помимо вопроса инаугурации может состояться диалог с представителями депутатского корпуса по другим вопросам: "Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - сказал новоизбранный президент.

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко уверен, что в субботу будет решен вопрос о дате инаугурации и в парламенте будет достаточно голосов: "Я уверен, что будет 226 голосов, чтобы назначить постановлением Верховной Рады дату инаугурации. Но нужно понимать, что инаугурация - это и вопрос того, чтобы пригласить много зарубежных лидеров. Например, на инаугурации Порошенко, как мне говорили, было 17 президентов", - цитирует его Интерфакс-Украина.

Комментируя зарегистрированное постановление об инаугурации 19 мая, Геращенко отметил, что депутаты могут регистрировать различные постановления, но этот вопрос будет решаться в субботу, после проведения консультаций руководителей фракций с новоизбранным президентом.

Напомним, что перед этим Зеленский и Парубий встретились в Раде по вопросу инаугурации.

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