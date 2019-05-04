В Ровно в ночь на 4 мая сожгли автомобиль Toyota RAV4, который арендовал секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Сгоревшая машина принадлежит частному предприятию, однако сейчас его арендует 44-летний секретарь Ровенского городского совета.

Пожар удалось потушить, но иномарка практически полностью выгорела. С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, что в Днепре второй раз сожгли автомобиль главреда газеты "Заря".

Также в центре Киева сожгли BMW бизнесмена-кофейника.