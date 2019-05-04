Кортеж пока еще действующего президента Петра Порошенко приехал в Верховную Раду, где сегодня, 4 мая, в 15:00 должна состояться встреча спикера парламента Андрея Парубия с лидерами фракций по поводу инаугурации нового главы государства. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, что сегодня победитель президентских выборов Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Политики проговорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию. После встречи спикер ВР разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00. На данной встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства.

Встречу также подтвердил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк. "Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации – прим. ред.), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации", - сообщил нардеп.

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