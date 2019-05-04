Центризбирком Казахстана в субботу, 4 мая, принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства. Об этом пишет Интерфакс.

Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол". "Все документы, необходимые для регистрации Д.Еспаевой кандидатом на предстоящие президентские выборы, предоставлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявляемым требованиям", - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании.Она сообщила, что в поддержку Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Таким образом, Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.

58-летняя Д.Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.

Фото: informburo.kz

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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