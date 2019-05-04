Указом от 4 мая 2019 года президент Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в документе.

Отметим,что пункт 13 части первой статьи 106 Конституции предусматривает, что президент "назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Напомним, что глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Причиной ухода с должности он назвал усталость и предложение другой работы.

Также Нацсовет назвал главными нарушителями избирательного законодательства "Прямой" и "5 канал", принадлежащие Порошенко.