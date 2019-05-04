Коболев рассказал о переговорах по поставкам газа из США
В будущем Украина может наладить поставки американского газа. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Мы ведем переговоры по этому поводу", - ответил он на вопрос о возможности получения газа из Штатов.
"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть", - отметил Коболев.
"Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - подчеркнул председатель "Нафтогаза".
Напомним, что "Нафтогаз" предложит России новое соглашение по транзиту газа.
Также Кабинет министров и Нафтогаз согласовали снижение цены на газ с мая.
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