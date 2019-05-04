В будущем Украина может наладить поставки американского газа. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Мы ведем переговоры по этому поводу", - ответил он на вопрос о возможности получения газа из Штатов.

"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть", - отметил Коболев.

"Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - подчеркнул председатель "Нафтогаза".

Напомним, что "Нафтогаз" предложит России новое соглашение по транзиту газа.

Также Кабинет министров и Нафтогаз согласовали снижение цены на газ с мая.