Российские пограничники усилили пропускной режим работы из-за возросшего в два-три раза пассажирского и транспортного потоков из Украины. Об этом сообщает погрануправление ФСБ РФ, передает РИА Новости.



"В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов", - сказано в сообщении.

По данным пограничников, в связи с наступлением пасхальных и майских праздников в автомобильных пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой" наблюдалось существенное увеличение, в два-три раза, пассажирского и транспортного потоков.

"Так, за последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около 9 тысяч человек и почти 1 500 автомобилей. Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Украине продолжает расти число зарегистрированных переселенцев из Донбасса и Крыма.

Также сообщалось, что в российскую армию призовут 2,5 тысяч крымчан.