Семью генпрокурора Юрия Луценко заметили в аэропорту Рима во время регистрации на рейс, которым они возвращались в Украину этой ночью. Об этом сообщают читатели "Страны", приславшие в редакцию несколько фотографий.

На снимках изображены генпрокурор Юрий Луценко, его супруга - народный депутат Ирина, а также младший сын Виталий. По информации наших собеседников, данные фото были сделаны вечером 3 мая в международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи во время прохождения регистрации. Борт с четой Луценко на борту приземлился в Киеве около 01:00 4 мая.

Генпрокурор и его спутники возвращались в Украину бизнес-классом.

На Луценко-старшем был трикотажный кардиган в стиле пэчворк, джинсы и белые кроссовки. А вот жена генпрокурора, 52-летняя нардеп Ирина Луценко для путешествия на самолете выбрала более экстравагантный наряд: кожаную куртку и черную шляпу. Образ дополняли брюки в белую полоску и кроссовки с белыми аксессуарами. Кстати, футболка на Ирине элитного немецкого бренда Escada (дизайнером и сооснователем бренда являлась Маргарета Лей, из чего и последовало название главной линии бренда Escada by Margaretha Ley - Прим. Ред.) является настоящим раритетом - такие найти сложно в продаже и продаются они по 2000 грн.

Отметим, что у жены генпрокурора, которая последний год-полтора активно использует достижения пластической хирургии, декоративной косметики на лице не было.

Образ сына Луценко, Александра, сочетался с родительскими: на нем была черная шляпа и кардиган.

Отметим, что 30 апреля в Италии состоялась свадьба Александра Авакова, сына министра внутренних дел. Не исключено, что семья генпрокурора была среди гостей торжества.

Ранее "Страна" писала, как во время мартовской поездки Юрий Луценко рассказывал в Риме про "быдло" и книги в куртке-бомбере почти за 60 000 гривен .

Также мы писали о том, что появилось видео, как Луценко нагрубил журналисту в Риме.