"Стране" стали известны подробности вчерашнего увольнения начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова.

Источники в Управлении госохраны отмечают, что соответствующий указ с подписью Порошенко издан 3 мая. То есть еще в то время, пока Порошенко остается действующем главой государства.

И, по логике, Федоров должен был охранять своего шефа до конца каденции, а не прощаться с ним за несколько недель до его ухода с Банковой.

По данным источников "Страны", такое скоропалительное решение президент принял неспроста. Дело в том, что Федоров – очень важный человек в окружении президента. Кроме своей непосредственной работы по охране Порошенко, за ним числился еще ряд особых функций.

Во-первых, как утверждают противники Порошенко, именно он отвечал за попадания наличных денег на территорию Банковой. "Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных небрендированных сумках. В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом", - писал в своей книге нардеп Александр Онищенко, вспоминая и о том, как ему самому пришлось заносить половину из обналиченных 12 миллионов кэшем в АП. Кроме того, по словам Онищенко, Федоров отвечал за различные специфические поручения касательно разноса налички заинтересованным лицам.

Второй момент – Федоров создавал для Порошенко атмосферу полного уюта во время его предвыборного тура по Украине. Именно начальник охраны президента отвечал за "устранение" (начиная от простого отвода, заканчивая откровенными избиениями) тех украинцев, которые хотели задать неудобные вопросы главе государства.

"Учитывая всю эту специфику деятельности Федорова, Порошенко решил его уволить заранее, чтоб у того была возможность покинуть Украину и исчезнуть из поля зрения украинских правоохранителей. Федоров слишком много знает, а потому для Петра Алексеевича будет правильно спрятать его от греха подальше", - говорит источник.

Кроме того, как говорит источник, еще одним мотивом для увольнения Федорова является то, что ему полагаются крупные компенсационные выплаты. Которые новое руководство УГО может и отказаться выплачивать (либо оспорит их в суде). Поэтому пока нынешний начальник УГО Валерий Гелетей при должности, Федорову и будут выплачены все средства в полном объеме.

Заигрывания Гелетея с Зеленским и гарбуз для Гарбузенко

Источники в УГО также сообщают, что сам Валерий Гелетей пытается активно наводить мосты с новым президентом.

С этой целью он вместе с начальником Департамента личных охран УГО Вячеславом Гарбузенко пытался сконтактировать с Зеленским сразу после прилета того из Турции и предложить ему группу охраны, а также бронированный автомобиль.

Однако контакта не вышло. С Гарбузенко пообщался Максим Донец, который сейчас выполняет функцию охранника Владимира Зеленского (а до этого, как писала "Страна", он работал у Игоря Коломойского). Ответ Донца был лаконичным: "Пока не нуждаемся".

Также источник говорит, что намерения Гелетея обеспечить охрану Зеленского силами УГО являются нарушением закона, так как Управление имеет право охранять лишь высших государственных чиновников, к которым Зеленский до своей инаугурации не относится.

Напомним, что в декабре-2016 стало известно, что Федоров в мае 2015 года стал владельцем квартиры на улице Тарасовской, 21 в центре Киева. Квартиру площадью 117 кв. м. охраннику Порошенко выделило Государственное управление делами, сообщили "Наші гроші".

"Страна" в свое время изучила, что есть еще в электронной декларации Юрия Федорова.