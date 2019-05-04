В воскресенье, 5 мая, в Украине будет тепло, дожди с грозами вероятны в западных областях. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

"Температура воздуха в течение дня повысится до +18...+24 градусов, на западе снизится до +14...+18 градусов", - пишет синоптик. Она добавляет, что дожди, местами с грозами наиболее вероятны в западных областях. "Буквально на грани - Житомирщина и Киевщина", - добавляет она. На остальной территории будет преобладать сухая солнечная погода, но порывистый и даже сильный ветер "снизит комфорт".

В Киеве Прощеное воскресенье предполагается теплым, около +20 градусов. "Будет сильным ветер, примите это во внимание (карта вторая). Существенные дожди завтра в столице - вряд ли. Но влага западных областей будет подходить вплотную, поэтому зонты пусть побудут в сумках", - подчеркивает Диденко.

"Так все сейчас переплетается в памяти, красота майская вокруг, все поет, а мамы с папой нет. И грустно, и светло как-то одновременно. И вот уборка могил наших родных, посещение дает время подумать, немного остановиться, вспомнить, очистить мысли и память от ежедневного ненужного ила. Проявить любовь, которую мы им недодали. Вечная им всем память..", - резюмировала Диденко.

Напомним, что появилось видео, как по Киеву пронесся весенний ливень с градом и громом.

Также мы писали о том, что синоптик рассказала, какой будет погода на выходные.