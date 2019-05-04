В Беларуси экс-заместителю государственного секретаря Совета безопасности Андрею Втюрину предъявили обвинение за подозрение в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба КГБ республики.

Задержанный Втюрин обвиняется по части 3 статьи 430 ("Получение взятки") УК РБ. "Накануне он был задержан с поличным при получении 148,6 тысячи долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - сказано говорится в сообщении.

Уточняется, что второму участнику эпизода также предъявлено обвинение. Оба обвиняемых признали свою вину и были заключены под стражу. Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что КГБ задержал одного из самых влиятельных людей в Беларуси.

Также КГБ Беларуси задержал помощника Лукашенко на взятке в $200 тысяч.