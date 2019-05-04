В Черкассах избили журналиста-расследователя Вадима Комарова, он находится в реанимации третьей городской больницы в тяжелом состоянии. Об этом 4 мая сообщил в Facebook депутат горсовета Александр Радуцкий.

Фото: facebook.com

"Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50", – сообщила в Facebook родственница журналиста Светлана Комарова.

Местное издание Прочерк пишет, что Вадим Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. Избитого журналиста с разбитой головой сегодня около девяти часов утра увидели прохожие прямо на улице на перекрестке Надпольной и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую".

Отмечается, что Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова: хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Вадим Комаров Фото: procherk.info

В Национальном союзе журналистов возмутились инцидентом и надеются на справедливое расследование инцидента. "Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт брутальной атаки на журналистов. Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех...", - написал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, что до этого в Черкассах полиция задержала оператора телеканала, когда он снимал драку на стадионе.

Также по данным НСЖУ, за четыре последних месяца в Украине 23 раза нападали на журналистов.