В субботу, 4 мая, по Израилю из сектора Газа было выпущено около 90 ракет, из которых десятки были перехвачены противовоздушной обороной страны. Об этом передает Haaretz.

В ответ армия Израиля запустила ракеты по двум пусковым установкам, расположенным у противника. О погибших или раненых не сообщается.

"Несколько минут назад самолеты израильской армии атаковали две пусковые ракетные установки на севере сектора Газа", - сказано в сообщении военных Израиля.

В Армии обороны Израиля отметили, что сирены воздушной тревоги продолжают звучать в районах, прилегающих к сектору Газа. Оповещения о ракетных обстрелах сработали в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля.

Напомним, армия Израиля нанесла мощный удар по сектору Газа, после того как оттуда, вечером 14 марта, были выпущены две ракеты по Тель - Авиву.

Ранее "Страна" сообщала, что ХАМАС запустил 30 ракет по Израилю и получил в ответ авиаудар по сектору Газа.

Также в Израиле объяснили, по каким именно объектам наносит удары авиация в секторе Газа.