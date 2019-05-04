В субботу, 4 мая, победитель президентских выборов Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Встреча прошла в здании украинского парламента, передает "Деловая столица".

Сообщается, что политики проговорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию. После встречи спикер ВР разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00.

На данной встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства. Встречу также подтвердил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации – Ред.), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации", - сообщил нардеп "Интерфакс-Украина".

Напомним, что канцлер Австрии рассказал о дружеском телефонном разговоре с Зеленским.

Также Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.