Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в субботу, 4 мая, на сайте Нацсовета.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета, завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - сообщает Артеменко, занимавший должность председателя с 2014 года.

Юрий Артеменко. Фото: 1tv.com.ua

Он назвал две причины такого решения - усталость и предложение другой работы. "Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - резюмировал Артеменко.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания "времен Артеменко" запомнился рядом резонансных и неоднозначных решений. Так, в марте 2017 года ведомство не продлило лицензию "Радио Вести". Решение было принято с формулировкой: компания нарушила "условия лицензии и требования действующего украинского законодательства"

Также общеизвестно участие Нацсовета в истории с санкциями против каналов NewsOne "112 Украина". И это не считая "мелких" прецедентов в виде штрафов или внеплановых проверок из-за высказываний оппозиционеров, "неправильной" подачи темы о захвате храмов. Действия ведомства неоднократно осуждали международные организации.

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