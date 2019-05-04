Сотрудники Житомирской таможни ГФС вымогали взятку от предприятий, предоставляющих брокерские услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что начальник таможенного поста "Житомир-центральный" по предварительному сговору группой лиц, а именно совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически требовали и получали деньги от представителей предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

"Деньги таможенники требовали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, как экспорт, так и импорт, в результате чего в целом получили средства на сумму 1650 долларов США. Неправомерную выгоду чиновники получали частями", - говорится в сообщении.

При получении одной из частей неправомерной выгоды в размере 400 долларов США таможенников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ГБР отметили, что сейчас проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни. В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, что Правоохранители задержали мужчину с полумиллионом долларов. Деньги якобы предназначались для взятки Луценко и Матиосу.

Также стало известно, что украинским пограничникам за отказ от взятки платят премию 30 000 гривен .