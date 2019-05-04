В 2017 году глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес просил у Белого дома американского визу, чтобы отправить его трехлетнего сына в больницу. Об этом передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что 2 года назад Вашингтон отказал Эрнандесу, посчитав нерезонным помогать высокопоставленному члену правительства, которое Вашингтон считал коррумпированным и преступным.

Сообщается, что возможно именно этот случай стал одной из упущенных возможностей для властей США склонить армию Венесуэлы к тому, чтобы предать Николаса Мадуро.

Именно к Эрнандесу, а также к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино и председателю Верховного суда страны Майклу Морено обращался на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Это произошло во время очередной попытки оппозиции сместить Мадуро с поста президента.

Болтон просил Эрнандеса, Падрино и Морено воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции. Однако усилия Болтона и венесуэльской оппозиции результатов не дали. Высшее военное руководство Венесуэлы и другие приближенные Мадуро остались ему верны.

Напомним, что Николас Мадуро станцевал после провала госпереворота в Венесуэле.

Также Мадуро заявил, что он подавил госпереворот в Венесуэле.