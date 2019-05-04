В США произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX. Об этом в Twitter сообщает NASA.

Запуск к Космической международной станции осуществили сегодня, 4 мая в 2:48 по местному времени (9:48 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Специалисты NASA отметили, что после отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи, которые обеспечат его энергией, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 6 мая.

Фото: NASA

Напомним, что SpaceX потеряла центральную ступень после запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Также Ракета Falcon 9 со спутником GPS третьего поколения стартовала с третьей попытки. Видео.