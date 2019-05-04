В Великобритании прошли региональные выборы, в результате которых правящая Консервативная партия Великобритании (Тори), лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, потеряла более 1300 мест. Об этом сообщает Daily Mail.

Всего партия Мэй потеряла контроль над 49 местными советами из 248, что стало худшим результатов выборов с 1995 года.

Премьер-министр Британии и лидер оппозиции Джереми Корбина отметили, что подобные результаты могут быть следствием "тупика" в ситуации с Brexit. Мэй также назвала такой результат сложным для своей фракции.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз дал отсрочку Британии до 31 октября.

Также Туск предложил странам Евросоюза не давить на Британию, и принять гибкое продление Brexit.

Напомним, что Мэй заявила, что Британия останется в Евросоюзе, если парламент не примет соглашение по Brexit.