Нидерланды экстрадировали в США украинца Алексея Иванов, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства юстиции.

Чиновник из уголовного отдела Минюста Брайан Бенчковски, а также прокурор США в округе Нью-Джерси Крейг Карпенито сообщили, что 31-летний гражданин Украины Иванов вместе с поддельниками с 2013 по 2018 годы устанавливал на компьютеры вредоносное программное обеспечение с помощью онлайн-рекламы.

Иванову выдвинули обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и обвинение в мошенничестве с использованием компьютера.

Украинца арестовали 19 ноября 2018 года. Его экстрадировали в Штаты 2 мая, где он предстанет перед судом штата Нью-Джерси в городе Ньюарк. Отмечается, что он был задержан без права внесения залога.

Напомним, что киберполиция закрыла сразу семь онлайн-кинотеатров. Список названий.

Также киберполиция поймала хакера, распространявшего вирус, ворующий информацию с компьютера.