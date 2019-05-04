В субботу, 4 мая, в Киеве из-за проведения футбольного матча возможны изменения и ограничения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба комунального предприятия в Facebook.

"В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Как отмечается, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как в киевском метро перед прибытием поезда спасли мужчину, который упал на рельсы.

Также в метро Киева приостановливали движение поездов из-за жестокой драки.