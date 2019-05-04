Президент Польши Дуда заявил о необходимости закрепить в конституции страны членство в Евросоюзе и НАТО. Об этом лидер поляков заявил во время празднования Дня конституции, передает Укринформ.

"У нас есть конституция и нужно дискутировать над ее изменениями, поскольку следует дискутировать о том, нужно ли ввести в нашей конституции положение о ЕС и имеем ли мы гарантировать в конституции присутствие в этом большом Союзе. Я лично убежден, что так", - подчеркнул Дуда.

Он также добавил, что в конституцию также надо вписать членство страны в НАТО.

Пресс-секретарь правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Беата Мазурек отметила, что можно вести разговор о таких записи в конституции страны.

При этом, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Схетына заявил, что заявление президента по этому вопросу является "несерьезным", поскольку PiS выступает против этого шага.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко еще 19 февраля подписал закон о закреплении в Конституции стратегического курса страны на членство в ЕС и в НАТО.