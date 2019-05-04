В Ивано-Франковской области бензовоз, который перевозил 38 тонн горюче-смазочных материалов угодил в ДТП. Об этом сообщает ГосЧС региона.

"4 мая в 2:17 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №7 города Коломыя поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Отыния Коломыйского района. Установлено, что грузовой автомобиль "ДАФ" (бензовоз) перевернулся на левый бок, в результате чего в кабине был заблокирован водитель", - сказано в сообщении.

Спасатели сообщили, что на месте происшествия произошла утечка топлива из двух секций цистерны в количестве 13 куб. В ДТП пострадал водитель, ему понадобилась помощь медиков.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Для предотвращения пожара спасатели создали пенную подушку для недопущения возгорания пролитых горюче-смазочных материалов. К месту происшествия направлена цистерна для перекачки топлива.

Напомним, что на Борщаговке в Киеве бензовоз задавил мужчину, который переходил дорогу в "мертвой зоне".

Также на трассе под Винницей столкнулись бензовоз, легковушка и микроавтобус, есть жертвы.