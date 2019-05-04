В США авиалайнер Boeing 737 со 136 пассажирами на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и рухнул в реку Сент-Джонс возле Джексонвилла, штат Флорида. Об этом в Twitter сообщил офис шерифа города.

Сообщается, что после происшествия 21 человеку понадобилась госпитализация, среди них нет серьезно пострадавших и детей. Кроме того, что на борту самолета находились американские военные и члены их семей, а также люди, выполнявшие различные работы для Пентагона.

Администрация авиабазы уточнила, что на борту лайнера находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб.

На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

Напомним, что из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing сокращает производство лайнеров 737 Max.

Также в США совершил экстренную посадку опасный Boeing 737 Max.