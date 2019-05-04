За минувшие сутки, с 3 мая на Донбассе под обстрелами получили раны двое бойцов ВСУ. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС.

Боевики 21 нарушали режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Террористы также применили боевые машины пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись возле населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Марьинка, Березовое, Павлополь, Пищевик, Лебединское, Николаевка, Золотое-4, Новолуганское, Майорское, Шумы.

По данным разведки один боевик был убит и еще четверо ранены.

Также с начала субботы, 4 мая, враг дважды обстрелял позиции ООС у города Марьинка и села Лебединское.

Напомним, что число обстрелов на Донбассе за сутки выросло до 18, ранены двое военнослужащих.

Также в зоне ООС ранили украинский военнослужащий.