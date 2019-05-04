Утром в субботу, 4 мая Северная Корея сообщила о запуске нескольких ракет меньшей дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были осуществлены с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 03:06 до 03:27 по Киеву). Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные отметили, что эти ракеты пролетели от 70 до 200 километров. Со стороны Пхеньяна пока не поступало официальных заявлений о ракетных запусках.

Ранее "Страна" сообщала, что Северная Корея готовится к запуску ракеты. Появились снимки спутника.

Также Северная Корея демонтировала ядерный полигон.