В Украине в субботу, 4 мая, по прогнозу синоптиков пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Метеорологи отметили, что в ночное время суток ливней не предвидится. Но днем дожди пройдут по всей территории страны, кроме южных регионов Украины.

Температура ночью в среднем составит +5+10, а днем +16+21. Но на юге и востоке страны до +24. Прохладнее будет в Карпатах: ночью +2+7, днем +8+13.

Также сообщается, что прогнозируется ветер юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях днем ​​местами шквалы 15-20 м/с.

Изображение: Укргидромедцентр

Напомним, что ранее синоптик рассказала, какой будет погода на эти выходные.