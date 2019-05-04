Сегодня по Украине пройдут грозовые дожди со шквальным ветром. Карта погоды
В Украине в субботу, 4 мая, по прогнозу синоптиков пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Метеорологи отметили, что в ночное время суток ливней не предвидится. Но днем дожди пройдут по всей территории страны, кроме южных регионов Украины.
Температура ночью в среднем составит +5+10, а днем +16+21. Но на юге и востоке страны до +24. Прохладнее будет в Карпатах: ночью +2+7, днем +8+13.
Также сообщается, что прогнозируется ветер юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях днем местами шквалы 15-20 м/с.
Изображение: Укргидромедцентр
Напомним, что ранее синоптик рассказала, какой будет погода на эти выходные.
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