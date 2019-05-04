В Украине и за рубежом создана группа специалистов, которые будут заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Об этом в эфире программы "Противостояние" на Newsone заявила Светлана Крюкова, заместитель главного редактора "Страны".

По ее словам, у нового президента Владимира Зеленского нет сильных мотивов уголовно преследовать Петра Порошенко и его окружение. В годы его правления шоумен не был обижен властью. В то же время есть люди, которые действительно пострадали от президента.

"Можете себе представить, какой мотивацией обладает человек, который посидел от действий Порошенко или был обанкрочен, или, например, оказался в "экзиле". И Зеленский", - сравнивает Крюкова.

"Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента (Порошенко - ред.) и его ближайшее окружение", - заявила журналистка.

По ее данным, эта группа обладает достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом. "Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом", - сказала Крюкова.

"Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента (Зеленского - ред.) они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко", - заявила заместитель главного редактора "Страны".

Она уточнила, что часть участников этой команды находится в Украине, а часть - за рубежом. "Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта - то есть, им плевать на репутацию", - подытожила Крюкова.

Отметим, что ранее об уголовном преследовании Петра Порошенко заявлял юрист Андрей Портнов.

Ранее олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с Владимиром Зеленским, заявил, что выступает против уголовного дела по Порошенко после выборов, но хочет разобраться с его окружением.

На днях в ГПУ на допрос в качестве подозреваемых вызвали Ложкина, Филатова, Гонтареву.