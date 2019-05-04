Мощнейший ливень с градом, который накрыл столицу вечером в пятницу, 3 мая, привел к подтоплениям на киевских улицах. Техника "Киевавтодора" переведена на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что в данный момент гидротехнические службы дорожно-эксплуатационных предприятий КП "Киевавтодор" работают в усиленном режиме. Вечером начались и продолжаются оперативные работы по ликвидации подтоплений на проблемных участках дорог. Так, уже восстановлено движение трамваев на ул. Славгородской.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, дожди ожидаются ночью и днем в субботу, 4 мая, поэтому спецслужбы продолжат работать в усиленном режиме.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, Украине в пятницу пообещали нежное потепление до +23 градусов.

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