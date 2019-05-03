Одесский авиационный завод разрабатывает воздушную платформу для использования украинской корабельной крылатой ракеты "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По словам министра обороны Степана Полторака, среди других приоритетов предприятия - модернизация самолетов Л-39. Она, в свою очередь, позволить повысить качество подготовки и переподготовки летчиков, а также значительно минимизировать расходы на обучение летного состава Вооруженных Сил. Кроме того, проводится модернизация разведывательного самолета Су-24МР.

В рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрен финансовый ресурс для Одесского авиазавода около 300 млн грн. Полторак также пообещал обеспечить и другие заказы предприятию.

Видео: YouTube/ Телерадіостудія Бриз МО України

Напомним, в Одесской области прошли испытания украинской крылатой ракеты "Нептун".

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