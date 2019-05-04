Сегодня, 4 мая, в 27 туре УПЛ киевское Динамо сыграет у себя дома с Александрией, но один из лидеров команды, словенский легионер Беньямин Вербич не поможет "бело-синим".

Он перенес операцию на ноге после того, как получил травму лодыжки в последней игре против Шахтера. Сам Беньямин Вербич выложил в своем Instagram фото после операции и оптимистично подписал ее.

Фото: instagram.com

"Операция прошла хорошо, и уже скоро буду на поле", - обратился полузащитник Динамо к фанатам после операции в Мюнхене.

Однако на самом деле не все так радужно. В этом сезоне Вербич уже не поможет своей команде. В клубе заявили, что ориентировочные сроки реабилитации полузащитника станут известны в ближайшее время.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний футболист сыграл за киевлян 34 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 4 асиста.

Ранее "Страна" сообщала, что в игре 27 тура Шахтер - ФК Львов Езерский ждет типичного "бразильского матча".

