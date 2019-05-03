Несмотря то, что вечером в пятницу, 3 мая, столицу накрыл мощный ливень с градом, животные в Киевском зоопарке успели отметить Всемирный день Солнца. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка на странице в Facebook.

К сообщению прикреплены снимки, на которых видно, как животные радуются теплому весеннему солнцу. Львы, тигр, медведь, жираф нежатся на свежем воздухе.

Также пресс-служба зоопарка сообщает, что на территории сада есть "солнечное дерево", с помощью которого посетители могут зарядить свое мобильное устройство при любой погоде.

Фото: Facebook/ Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Напомним, в День влюбленных в Одесском зоопарке выбрали самую романтичную пару.

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