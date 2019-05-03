В Армении суд арестовал все имущество экс-президента Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом со ссылкой на адвоката Кочаряна Ованеса Худояна пишет "Интерфакс".

Арест наложен на все имущество, кроме пенсии. Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня.

"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил защитник экс-президента.

Напомним, обвинение экс-лидеру Армении предъявили в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля. Тогда погибли 10 человек и более 250 получили ранения. 27 июля суд первой инстанции Еревана арестовал на два месяца Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Также мы писали, что осенью 2018 года экс-президент Армении Роберт Кочарян, который заявил о возвращении в большую политику, подал в суд на премьера Никола Пашиняна за публичные обвинения "в организации убийств 10 человек".

А уже в декабре 2018 года апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Роберта Кочаряна.