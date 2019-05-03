После бунта заключенных, который случился 28 апреляв Черкасской исправительной колонии №62, в учреждении введен режим особых условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной уголовно-исправительной службы на странице в Facebook.

Напомним, что 28 апреля во время проведения вечерней поверки осужденных около 30 из них напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Теперь в колонии введен режим особых условий, во время которого будут осуществляться дополнительные режимные мероприятия. Например, на период введения режима особых условий будут временно отменены свидания. Кроме того, в учреждении проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств других учреждений исполнения наказания. По результатам проведения обыска у заключенных были изъяты запрещенные предметы. Сейчас оперативная обстановка в учреждении управляемая.

Скриншот, фото: Facebook/ Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України

Напомним, в Запорожской области заключенный сбежал из колонии, чтобы навестить больную мать.

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