Во вторник, 30 апреля, в Недригайловском районе Сумской области мужчина убил свою сестру и ее знакомого и сжег их трупы в печи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области в Facebook.

47-летняя местная жительница и ее 36-летний знакомый пришли в гости к брату женщины. Вместе они выпили, потом возникла ссора. Хозяин дома на несколько минут ушел в летнюю кухню, взял топор и вернулся за стол. Он зарубил свою сестру, а потом и ее знакомого. После этого он отнес трупы в летнюю кухню и сжег их.

Через два дня поступил сигнал, что женщина с мужчиной исчезли. Правоохранители узнали, что именно с убийцей они общались в последний раз. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке нашли обгоревшие человеческие кости.

Полицейские задержали мужчину, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что задержанный уже отбывал наказание за убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура Сумської Області

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