Делегацию Украины на слушаниях Международного трибунала по делу пленных украинских моряков возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Об этом свидетельствует указ Петра Порошенко, размещенный на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №182/2019 от 3 мая среди других членов делегации - помощник командующего Военно-Морских Сил ВСУ по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Указ содержит разрешение привлекать делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Напомним, Россия отказалась от участия в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам.

Также мы писали, что Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков 10-11 мая.