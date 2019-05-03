Победительницей конкурса красоты "Мисс США-2019", который проходил 2 мая в Неваде, стала Челси Крист, которой в апреле исполнилось 28 лет. Об этом сообщается на Instagram-странице конкурса.

Известно, что Челси является обладательницей титула "Мисс Северная Каролина США 2019" и стала третьей женщиной из Северной Каролины, выигравшей Мисс США. Крист является практикующим адвокатом-волонтером и фэшн-блогером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss USA & Miss Teen USA (@missusa) 2 Май 2019 в 7:07 PDT

Скриншоты, видео: Instagram/ missusa

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