Мисс США-2019 стала адвокат из Северной Каролины. Фото и видео
Победительницей конкурса красоты "Мисс США-2019", который проходил 2 мая в Неваде, стала Челси Крист, которой в апреле исполнилось 28 лет. Об этом сообщается на Instagram-странице конкурса.
Известно, что Челси является обладательницей титула "Мисс Северная Каролина США 2019" и стала третьей женщиной из Северной Каролины, выигравшей Мисс США. Крист является практикующим адвокатом-волонтером и фэшн-блогером.
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Скриншоты, видео: Instagram/ missusa
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