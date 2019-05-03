В пятницу, 3 мая, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Главном управлении государственной фискальной службы во Львовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает УНН.

Сообщается, что обыски прошли по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний. Они проводятся в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные.

Предварительная правовая квалификация - ст. 205 ч.2 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 364 ч.2 (Злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, НАБУ обыскивало завод и дом вице-президента ФФУ.

Также мы писали, что НАБУ провело обыск в Государственной судебной администрации.