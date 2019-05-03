В Киевской области электропоезд Киев - Малин сбил школьника, который был в наушниках и, пересекая железнодорожный путь, не услышал шум состава. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

Инцидент произошел в Бородянском районе. Как сообщили в полиции, 17-летний парень, который учится в 9 классе, шел встречать свою маму, которая ехала в поезде Киев - Малин. Школьник переходил пути в неустановленном месте на станции Клавдиево. В результате его сбил тот самый поезд, в котором ехала его мама.

Удар был такой силы, что парень получил травму черепа и перелом бедра, его без сознания доставили в Бородянскую больницу. Известно, что пострадавший находится в реанимации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно дети-экстремалы ради развлечения легли под поезд и сняли это на видео.

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