В аннексировнном Крыму заявили, что скорость движения поездов по Крымскому мосту, который откроется для них в августе - сентябре 2019 года, не будет превышать 20 километров в час. Об этом пишет "Крым. Реалии".

В частности, зампредседателя "правительства" Крыма Михаил Селезнев заявил, что скорость не должна превышать 20 километров в час непосредственно по Крымскому мосту во время движения.

По его мнению, несмотря на это, поезда будут серьезными конкурентами для авиаперевозчиков из-за путешествия по мосту через Керченский пролив. Также железнодорожные билеты, по его словам, будут стоить дешевле билетов на самолеты.

Напомним, в СБУ выяснили, что Крымский мост россияне построили из украинского щебня.

Также мы писали, что украинцы едут посмотреть на Крымский мост, чтобы убедиться, что он существует.