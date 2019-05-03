В соцсетях новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекают свержение, если его инаугурация состоится 19 мая. Такой прогноз на своей странице в соцсети сделал астролог Влад Росс.

"Если датой инаугурации станет 19 мая, Зеленский будет свергнут!!!", - предостерегает астролог.

На эту публикацию сразу же стали реагировать другие пользователи соцсети. В частности, астролога просили рассчитать благоприятную дл инаугурации дату. На это Влад Росс ответил, что может это сделать, если его попросит штаб Владимира Зеленского.

"Могу рассчитать королевскую минуту для поднятия булавы", - заявил астролог в комментариях под своим постом.

Фото: facebook.com

Напомним, в Раде 3 мая зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 19 мая 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам вице-спикера Геращенко, Рада займется датой инаугурации Зеленского с 14 мая.