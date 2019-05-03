Вечером в пятницу, 3 мая, столицу накрыло мощным ливнем. Видео стихии публикуют киевляне в социальных сетях.

Отметим, что мощный дождь местами переходил в град, наблюдался сильный порывистый ветер. Гроза и дождь начались в Киеве около 18:20 и не стихали около 40 минут.

В пресс-службе столичной мэрии рекомендуют жителям города закрыть окна и убрать с балконов все, что может упасть. На улицах стоит избегать близости к опасным объектам, которые могут упасть: деревьям, линиям электропередач и т.п. В случае сильного ветра стоит укрыться в здании. Парковаться стоит поодаль от деревьев, которые могут упасть на авто.

Весіння злива з градом у Києві. Красиво) pic.twitter.com/AOXCerQUhP — Иван Добровольский (@Jedi_master84) 3 мая 2019 г.

Видео: YouTube/ Stanislav Gruzdiev

Напомним, появились фото, как в Киеве ливень сорвал митинг в честь Дня труда.

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