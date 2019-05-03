На Гавайях в среду, 1 мая, один из посетителей сорвался в кальдеру (вулканический котел) вулкана Килауэа, который извергался год назад. Пострадавший пролетел более 20 метров вниз, но выжил, получив серьезные ранения. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошел в Национальном парке вулканов Гавайев, когда посетитель перелез через металлические перила, потерял равновесие и сорвался с возвышенности высотой около 100 метров.

Другой посетитель вызвал сотрудников скорой помощи, и поисково-спасательная бригада начала поиск мужчины. Приблизительно через два с половиной часа после того, как стало известно о падении, поисковая группа нашла мужчину "живым, но серьезно пострадавшим на узком выступе в 70 футах (21,3 м) от края утеса".

По словам сотрудников службы, мужчина был поднят с уступа и доставлен самолетом в больницу на острове.

Местное издание Hawaii News Now сообщило, что упавшим оказался солдат из казарм Скофилда на Оаху, который тренировался на Большом острове.

Падение произошло примерно через год после извержения Килауэа, которое считается самым большим и разрушительным извержением на Гавайях за последние десятилетия.

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