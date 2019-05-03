Задолженность по зарплате перед шахтерами в Донецкой области составляет 420 миллионов гривен. Об этом сообщает информационное агентство "Вчасно".

Горнякам не выплачена зарплата за февраль, март, а теперь к этой сумме можно добавить еще долг за апрель. По данным председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, также шахтерам не выплачена часть зарплаты за 2015 год. По ГП "Мирноградуголь" долг за 2015 год составляет 12 млн гривен, по ГП "Селидоуголь" - 34 млн гривен, по ГП "Торецкуголь" - 11 млн гривен.

При этом шахтерам обещают выплатить часть заработной платы до 9 мая. Это планируется сделать за счет переброски средств со статьи на реструктуризацию и перенаправления этих денег на выплату зарплаты.

"Они выплатят зарплату в мае, но дальше им уже нечем будет платить, деньги на это даже не заложены. Пользуясь летним затишьем, они будут наращивать долг по зарплате до конца июля, а может и до сентября", - отметил Волынец.

Напомним, еще в ноябре на зарплаты шахтерам выделили полмиллиарда.

Также мы писали, что в целом по состоянию на март 2019 года долги по зарплате в Украине составляли уже 2,4 миллиарда.