Из-за матча Динамо - Александрия киевское метро 4 мая изменит режим работы
В субботу, 4 апреля, киевское метро может изменить режим работы в связи с проведением футбольного матча Динамо - Александрия. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
В частности, после окончания матча на НСК "Олимпийский", который начинается в 17:00, могут быть ограничены на вход станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Так, приблизительное время таких ограничений 18:30 - 19:00, при этом в подземке подчеркивают, что станции не будут закрыты.
Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"
Напомним, в декабре 2018 года Александрия уступила Львову и пропустила на второе место Динамо до самой весны.
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