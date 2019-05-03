Под Киевом задержали "вора в законе" из России, которого разыскивал Интерпол
Под Киевом правоохранители задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области на странице в соцсети.
В сети силовиков угодил 48-летний гражданин России, который незаконно находился на территории страны. Впоследствии было установлено, что задержанного еще и разыскивает Интерпол, а он на самом деле является "вором в законе".
Россиянина подозревают в отмывании денег, фальсификации коммерческих документов и совершении преступления против государственного казначейства. Впоследствии мужчину планируют передать правоохранителям Испании. Задержанного доставили в Бориспольский отдел полиции.
Фото: facebook.com
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